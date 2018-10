Ancora una vittoria su Roma Volley, e domani a Tuscania il Livorno di Montagnani

NewTuscia – TUSCANIA – Finisce 3/1 per la Maury’s Italiana Assicurazione Tuscania l’amichevole con Roma Volley giocata ieri sera (giovedì) al Palacivetta di Santa Monica. Terzo successo su altrettanti incontri disputati contro una neopromossa che ha mostrato via via continui progressi.

“Anche se non avevamo il roster completo perché veniamo da una serie di impegni importanti che ci hanno un po’ affaticato – è il commento del centrale Tommaso Fabi nel dopo partita – siamo riusciti ad esprimere il nostro meglio e dimostrare che la squadra è composta da 14 giocatori e non soltanto dal sestetto base. Abbiamo incontrato tre volte Romae e abbiamo notato in loro una crescita esponenziale; oggi ci hanno portato a dei punteggi ostici e per l’allenamento e per l’inizio del campionato questo è perfetto perché ci ha allenati anche a quel tipo di tensione che si ha sul 24 o sul 25 pari. Sono felice per la mia prestazione e per quella della squadra, sono ottimista per l’inizio del girone”.

L’ultimo match prima dell’esordio in campionato verrà giocato domani (sabato) alle ore 18 presso il palazzetto dell’Olivo con il Tuscania Volley che incontrerà il Livorno dell’ex Paolo Montagnani.

Tabellino incontro:

Adp Roma Volley – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 1/3 (25/19 – 22/25 – 27/25 – 25/23)

Adp Roma Volley: Lasko 13, Genna 4, Bacci 1 (K), Zappoli 10, Sperotto, Antonucci 11, Rossi 13, Titta (L), Rau 9, Tozzi 2, Rizzi (L), Loreto, Borraccino 1, Pregnolato . I All. Budani, II All. Saltimbanco

Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Volley: Buzzelli 1 (K), Sorgente (L), Pizzichini 8, Bertoli , Peslac 4, Panciocco , Fall 6, Fabi 9, Osmanovic 18, Gentilini (L), Formela 19, Cappelletti 6, Piedepalumbo , Ragoni N.E. I All. Morganti, II All. Russo, III All. Perez Moreno

