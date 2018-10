Al via il tour filatelico tra i borghi più belli d’Italia

NewTuscia – ROMA – Fa tappa a Civita di Bagnoregio “Diario Filatelico dei Borghi”, la nuova iniziativa filatelica mensile di Poste Italiane pensata per i collezionisti con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei borghi più belli d’Italia e contestualmente della cultura filatelica.

Un’idea nata dalla collaborazione tra Poste Italiane e l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura e ambiente presente nei piccoli centri italiani grazie ai francobolli emessi e dedicati proprio ai borghi d’Italia.

Il “Diario Filatelico dei Borghi” è realizzato in formato taccuino, tascabile, e contiene il francobollo con la descrizione del borgo, una mappa stilizzata dello stesso, due pagine vuote per raccogliere gli appunti di viaggio del turista e una cartolina già affrancata e pronta per essere spedita.

Con una tiratura di 1000 esemplari, “Diario Filatelico dei Borghi” è disponibile presso l’ufficio postale di Civita di Bagnoregio e in quelli delle zone limitrofe, sul sito internet www.poste.it e potrà essere ordinato in tutti gli uffici postali.

Poste Italiane