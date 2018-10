Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 05/10/2018

Viterbo

Nuvolosità in aumento al mattino ma con tempo asciutto. Più instabile al pomeriggio e in serata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Lazio

Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge soprattutto su coste e settori meridionali. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutta la regione. Più asciutto dalla sera a partire dal basso Lazio.

Italia

Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali con sole prevalente su tutti i settori, nubi in aumento al pomeriggio a partire dall’Emilia Romagna e piogge diffuse a seguire su tutte le regioni eccetto in Piemonte e Valle d’ Aosta. Tempo in instabile al centro Italia con nubi in aumento a partire dal mattino e deboli piogge sul Lazio. Precipitazioni in estensione su tutte le regioni al pomeriggio e in serata. Tempo perturbato sulle regioni meridionali peninsulari e insulari con piogge e temporali dal mattino, specialmente in Sardegna. Fenomeni in attenuazione in serata sulle isole maggiori.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.