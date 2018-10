Presentazione libro “Sei mia” di Eleonora De Nardis con ospite Matilde D’Errico

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Continuano gli appuntamenti con il libro Sei mia. Un amore violento di Eleonora de Nardis, il romanzo che racconta, sotto forma di diario, la storia di Elisabetta, vittima silenziosa di un rapporto malato con un uomo ogni giorno più violento. Un libro che può aiutare tutti noi a capire le ragioni che così spesso portano le donne ad aspettare anni e anni prima di denunciare, rimanendo prigioniere della loro casa.

Per approfondire al meglio il tema della violenza domestica abbiamo l’onore di avere con noi Matilde D’Errico, ideatrice, autrice e conduttrice di Amore Criminale e Sopravvissute (Rai Tre), Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, Maurizio Quilici, giornalista e presidente ISP, Alessandra Sannella, sociologa. Introduce e modera la giornalista Chiara Organtini.

Le letture di brani tratti dal testo sono affidate all’attrice Silvia Gallerano.

Sinossi: Elisabetta ha due figli e si è appena separata dal marito quando incontra Massimo. Tra loro nasce un amore sincero e appassionato che a poco a poco si trasforma in qualcos’altro, in un rapporto verticale a senso unico, in una silenziosa e feroce gerarchia, prima tra oppresso e oppressore e poi tra vittima e carnefice. Fino a un epilogo senza ritorno.

Un romanzo in forma di diario ispirato a fatti realmente accaduti, un grido di libertà per ogni donna, un inno alla vita e all’importanza di appartenere prima di tutto a se stessi.

L’autrice: Eleonora de Nardis (Roma 1976) è sociologa, giornalista professionista e madre di tre figli. Ha lavorato in tv come redattrice, inviata, autrice e conduttrice di programmi di infotainment. È autrice di saggi e inchieste. Questo è il suo primo romanzo.