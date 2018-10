A Fregene anteprima mondiale del documentario “Maschere Nude”

Vincono la giornalista Federica Angeli, il saggista Costantino D’Orazio, il fotografo internazionale Roberto Granata, il poeta Dante Maffia, l’icona dei ristoranti fregenati ’Mastino’, il compositore e direttore d’orchestra Andrea Morricone.

Premio speciale ‘Cielo e Mare’ al direttore di Qui Fregene, Fabrizio Monaco.

NewTuscia – FIUMICINO – Si terrà a Fregene il prossimo 6 ottobre l’appuntamento con le arti e la cultura del Premio Pianeta Azzurro ‘I Protagonisti’, giunto alla sua XVII edizione, nella cornice suggestiva ed evocativa del Centro Internazionale di Scultura Contemporanea ‘Museo Pianeta Azzurro’, nato nel 1989 dalla volontà del Maestro Alba Gonzales per ospitare le sue opere, monumentali e non solo, e quelle di importanti artisti italiani e stranieri.

L’evento sarà arricchito da un’occasione speciale: la proiezione, in anteprima mondiale, del documentario del regista Raffaele Simongini “Maschere Nude” che offre una narrazione emozionante e coinvolgente delle opere di Alba Gonzales. Un’opera che racconta non solo l’artista ma, secondo il suo Autore, offre la possibilità di scandagliarla sotto altri punti di vista artistici e umani che le appartengono: la danzatrice classica, la cantante lirica e l’intimità tenera e quotidiana della madre di famiglia, che ha saputo fondere sintonicamente la sua vita di donna nell’arte e negli affetti.

Anche quest’anno, con il prezioso bronzetto, l’opera di Alba Gonzales icona del Premio, saranno insignite personalità del mondo della cultura, della scienza, della fotografia, della società civile, del giornalismo e del cinema/teatro che andranno ad aggiungersi al lungo elenco degli oltre 200 premiati delle passate edizioni, tutte personalità di spicco dei propri ambiti d’azione.

In sintonia con il Gotha dei premiati degli anni precedenti, la Giuria del Premio, presieduta da Alba Gonzales, ha voluto insignire quest’anno la giornalista Federica Angeli, pugnace testimone di legalità e giustizia; il saggista Costantino D’Orazio, straordinario divulgatore radio-televisivo di bellezza e arte; il fotografo Roberto Granata, che ha ritratto le più grandi star hollywoodiane e italiane; il poeta Dante Maffia, nell’empireo della poesia e della letteratura contemporanee; l’ultraquarantennale tradizione di accoglienza e ristorazione rappresentata dal ristorante Mastino a Fregene; il Maestro Andrea Morricone, per la testimonianza nella grande musica contemporanea in Italia e nel mondo, nella sua duplice veste di compositore e direttore d’orchestra.

Il Premio Speciale, “Cielo e Mare”, sintesi simbolo del Litorale, è stato assegnato al direttore del periodico ‘Qui Fregene’, Fabrizio Monaco per il grande supporto offerto negli anni sul fronte della promozione delle iniziative del Premio e del Centro Internazionale di Scultura Contemporanea “Pianeta Azzurro”.