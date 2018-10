Flat Tax, Maritato (SP): “Sistema dannoso e inapplicabile in Italia”

NewTuscia – ROMA – “Come associazione che tutela i diritti dei cittadini consumatori, siamo molto preoccupati per una delle proposte che Lega e M5S hanno inserito nel programma del governo del cambiamento: la cosiddetta “Flat Tax”, ossia un sistema fiscale che applica la stessa tassazione, in termini di aliquota, a tutti i contribuenti, indipendentemente dal loro reddito. E differisce dai sistemi di tassazione progressiva, che differenziano le aliquote a seconda dei redditi dei contribuenti: come l’Italia. Al contempo si prevede una no tax area: ciò significa che sarebbero esentati dal pagare l’imposta unica le persone il cui reddito è inferiore a una certa soglia.

La flat tax, pur essendo un cavallo di battaglia sia delle Lega che di Forza Italia, è un sistema che ci preoccupa e non poco. Questo sistema, infatti, potrebbe ridurre molto le tasse per chi ha redditi elevati, mentre per i redditi bassi la riduzione delle imposte sarebbe minima. Inoltre, il rischio è che la riduzione delle entrate per lo stato possa essere dannosa in particolare nei primi anni di applicazione della legge. Nei paesi in cui è stata introdotta la flat tax c’è voluto tempo prima che la minore evasione fiscale compensasse i soldi persi dallo stato per l’adeguamento verso il basso delle aliquote. Se ciò si verificasse anche in Italia, la conseguenza potrebbe essere quelle dell’aumento di un debito pubblico, già molto alto, nonché la necessità di tagliare la spesa pubblica.

Infine, ci sono dubbi sulla costituzionalità della norma, poiché la Costituzione italiana all’articolo 53 recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Sollecitiamo dunque il governo Conte a ragionare bene sull’applicazione della Flat Tax”.

Michel Emi Maritato