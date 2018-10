Civita di Bagnoregio si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno

NewTuscia – CIVITA DI BAGNOREGIO – Civita di Bagnoregio illuminata di rosa, nel mese di ottobre, per accendere l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno. Il Comune di Bagnoregio e la Asl di Viterbo hanno inoltre messo a punto, con la collaborazione di tantissime altre realtà dell’associazionismo, un calendario di eventi all’interno della campagna ‘Ottobre Rosa’.

In tutta la regione Lazio è previsto un fitto programma di iniziative e percorsi di prevenzione interamente dedicati alle donne. I progressi nella ricerca hanno determinato negli anni una crescita continua delle percentuali di sopravvivenza, evidenziando in particolare l’importanza di una diagnosi precoce. Per questo motivo la sensibilizzazione rappresenta un aspetto fondamentale e gioca un ruolo decisivo nel processo di cura.

“La nostra Civita è sempre più un simbolo internazionale e per tutto il mese di ottobre l’abbiamo voluto mettere al servizio di un tema delicato come la prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione abbiamo predisposto luci rosa a illuminare l’unico punto d’accesso al borgo: Porta di Santa Maria. Ringrazio la Asl di Viterbo, nella persona del direttore generale Daniela Donetti, per la collaborazione nella realizzazione del tutto”. Queste le parole del sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti.

Il calendario bagnorese prevede un incontro, sabato 6 ottobre alle ore 10, presso l’auditorium Taborra sul tema ‘Tumore al seno, i servizi erogati e le esperienze della Tuscia’. Sabato 13 ottobre dalla piazza di Porta Albana al Belvedere Falcone e Borsellino avrà luogo la ‘Camminata in Rosa’, partenza ore 17. Infine sabato 27, ore 17.30, all’auditorium Taborra il concerto del soprano Mariella Spadavecchia, accompagnata al piano da Matteo Biscietti.