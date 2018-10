NewTuscia – VITERBO – Viterbo celebra San Francesco. Come ogni anno, la città festeggia in modo solenne il patrono d’Italia. In programma per oggi e domani 4 ottobre diverse celebrazioni religiose. Questo pomeriggio, dopo la rievocazione del Transito di san Francesco, ci sarà la processione con la reliquia e la statua del Santo. L’appuntamento è alle 19 in piazza San Francesco per poi proseguire a piazza della Rocca, via san Faustino, via Am endola e fare ritorno a piazza della Rocca e a piazza San Francesco. Interverrà la Banda musicale Ferentum. A conclusione della processione seguirà la benedizione e la distribuzione dei “dolci di frate Jacopa”.

Domani 4 ottobre, giorno della Festa, alle 18,30, presso la basilica parrocchiale San Francesco, si svolgerà la solenne concelebrazione, presieduta dal vescovo Lino Fumagalli, alla presenza delle autorità religiose e civili e con la partecipazione di tutte le famiglie francescane.

All’offertorio, come di consuetudine, il sindaco offrirà al santo patrono l’olio che notte e giorno alimenta la lampada votiva, provvederà alla riaccensione annuale della stessa lampada, per poi procedere alla lettura della preghiera a San Francesco, a nome di tutti i viterbesi.

Alla cerimonia religiosa interverrà il Gonfalone della Città di Viterbo. Il sindaco Giovanni Maria Arena invita i cittadini a partecipare alle celebrazioni in onore del patrono d’Italia San Francesco.