Tarquinia nel cuore: “Alla Regione Lazio si parla di erosione con Pirozzi”

NewTuscia – TARQUINIA – Si è tenuto nella mattina del 3 ottobre, presso il Consiglio della Regione Lazio, un incontro tra una delegazione di Tarquinia Nel Cuore e l’onorevole Sergio Pirozzi, in qualità di Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione).

Si è fatto il punto sull’erosione costiera presentando un dossier di oltre 40 pagine ed affrontando il tema dei fondi reperiti 11 anni fa’ e rimasti soltanto nei termini di una programmazione per qualche motivo mai portata alla fase esecutiva.

Si è ottenuto l’impegno, da parte di Pirozzi, ad interessarsi del tema per quanto possibile, mirando ai fondi che ad oggi non si è ancora riusciti a sbloccare per cause in parte politiche.

I dati sull’erosione in possesso della Commissione fotografano lo stato delle cose soltanto sino al 2007; il dossier, dunque, è stato l’occasione di fornire un primo quadro di informazioni aggiornate e circoscritte geograficamente, molto apprezzato dallo staff di Pirozzi.

Pirozzi, che ricordiamo essere componente anche della della IV Commissione, quella relativa a bilancio e programmazione economico-finanziaria, è stato anche invitato dall’Associazione a venire a Tarquinia a vedere di persona lo stato delle cose.

Tarquinia nel cuore