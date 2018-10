NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Nasce “Insieme per Montalto e Pescia”. L’ Associazione prende vita con l’obiettivo di occuparsi di questioni e temi importanti, in merito allo sviluppo del territorio, l’ambiente, la cultura e il sociale, allo scopo di rilanciare la crescita di Montalto e Pescia, con particolare attenzione alle opportunità, per creare qualcosa di buono e dar voce a tutti i citt

In questa ottica, l’Associazione ritiene fondamentale l’interlocuzione con i soggetti pubblici e privati che sul territorio si occupano del suo sano sviluppo e si prendono cura delle categorie più deboli e delle criticità del nostro paese.

Sarà così naturale promuovere, insieme, attività turistiche , sociali e culturali, e, quindi, creare opportunità.

L’associazione vuole interagire sia con i soci che con i simpatizzanti, che vorranno avvicinarsi e collaborare ai progetti, coinvolgendo le associazioni ed i gruppi politici della nostra realtà.

La volontà di crearla è scaturita dal desiderio di fare qualcosa in più, dalla passione per il nostro territorio. Sono certo che il mio entusiasmo, e quello di chi con me ha contribuito

alla nascita di “Insieme per Montalto e Pescia (soci fondatori: Stefano Casarosa,Giuseppe Nascetti, Riccardo Valentini, Salvatore Sassu, Enzo Prosperi, Alessio Guidolotti, Stefania Caria, Quinto Mazzoni, Natasha Carrocci, Pietro Brundu, Juan Carlos Ramirez Motta, Fabio Menozzi, Ruggero Testa, Elisabetta Puddu, Mario Forense) sarà condiviso da tantissime persone, al fine di rappresentare, nel prossimo futuro, una realtà a misura del cittadino e dalle opportunità concrete.

Presto ci sarà un’iniziativa per lo sviluppo del territorio, che inaugurerà l’inizio di una serie di attività propositive.

A breve, invece, aprirà il tesseramento.

Per qualsiasi informazione:

il nostro indirizzo mail insiemepermontaltoepescia@gmail.com

La nostra pagina Facebook:

Insieme per Montalto e Pescia

Stefano Casarosa

Presidente Insieme per Montalto e Pescia