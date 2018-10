La gatta Three, allontanata dai cuccioli e senza una zampa, ha bisogno di affetto

NewTuscia – ROMA – Three è una dolcissima mamma gatta di una colonia “non riconosciuta” , cioè’ di una di quelle colonie feline quasi spontanee alle quali qualche comare di turno porta di tanto in tanto da mangiare.

Three è stata investita in uno spazio di manovra carrabile mentre cercava di portare qualche boccone di cibo ai suoi poveri piccoli; scampata alla morte per miracolo, ha riportato da quel brutto incidente la frattura completa del bacino, da cui poi è guarita, e l’amputazione di uno degli arti posteriori.

A tal motivo non può essere reimmessa sul territorio e quindi nel suo habitat se non in una condizione protetta, ma chiaramente questa situazione protetta in strada non c’e’ e cosi Three da mesi vive segregata in una gabbia di un canile in isolamento da tutti i suoi simili dopo che ha ormai definitivamente perduto i suoi cuccioli, Piange disperata tutto il giorno con un lamento che strazia il cuore.

Three, è una gatta tricolore di circa 2/3 anni di età, si affida sverminata, chippata e sterilizzata in tutto il centro e nord Italia Italia, previa compilazione questionario preaffido, colloquio conoscitivo e firma sui relativi moduli di pre e post affido a persone amorevoli e disposte a prendersi cura di lei e a mantenere nel tempo i rapporti con i volontari che la stanno seguendo.