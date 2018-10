A Fregene il XVII Premio ‘Pianeta Azzurro – I Protagonisti’ e la prima mondiale del documentario sulla scultrice Alba Gonzales

NewTuscia – FIUMICINO – A Fregene il prossimo 6 ottobre l’appuntamento con le arti e la cultura del Premio Pianeta Azzurro ‘I Protagonisti’, giunto alla sua XVII edizione, nella cornice suggestiva ed evocativa del Centro Internazionale di Scultura Contemporanea ‘Museo Pianeta Azzurro’, nato nel 1989 dalla volontà del Maestro Alba Gonzales per ospitare le sue opere, monumentali e non solo, e quelle di importanti artisti italiani e stranieri.

Anche quest’anno, con il prezioso bronzetto, opera di Alba Gonzales, saranno insignite personalità del mondo della cultura, della scienza, della fotografia, della società civile, del giornalismo e del cinema/teatro che si aggiungeranno al lungo elenco degli oltre 200 premiati delle passate edizioni.

Nel corso della cerimonia, sarà presentato il documentario del regista Raffaele Simongini “Maschere Nude” che offre una narrazione emozionante e coinvolgente delle opere di Alba Gonzales.

Afferma l’Autore del documentario: “Abbiamo imparato dalla psicanalisi freudiana che l’io è una moltitudine costituita da numerose individualità, che di volta in volta si susseguono nella nostra esistenza per realizzare il nostro destino. In questo senso ho pensato che Alba Gonzales potesse offrirmi la possibilità di raccontare i quattro ruoli principali che hanno caratterizzato la sua vita: la danzatrice classica, la cantante lirica, la madre di famiglia ma soprattutto l’artista.

Inoltre – continua Simongini – mi interessava l’idea di inserire Alba e le sue sculture all’interno di una ambientazione esclusivamente notturna, al fine di esaltare l’aspetto teatrale e drammatico delle opere. L’illuminazione artificiale infatti ha il vantaggio di isolare spazialmente le opere pur tuttavia esaltandone la plasticità in senso anti-realistico e, al contempo, di restituire una dimensione temporale sospesa nel cosmo.

Infine – conclude il regista – le interviste, a corredo delle immagini, descrivono da punti di vista differenti (poetico, storico-critico, artistico e familiare) l’arte di Alba Gonzales, ma soprattutto la sua sorprendente umanità.”