Fdi: Solidarietà a poliziotti aggrediti

capogruppo di FdI in Commissione Difesa, Wanda Ferro. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Esprimiamo profonda solidarietà agli agenti della Polizia feriti e minacciati dai comportamenti violenti degli ospiti stranieri, presunti richiedenti asilo, ospiti al centro di accoglienza in via Emilio Bianchi 28 a Viterbo” commentano il Deputato Mauro Rotelli con ilcapogruppo di FdI in Commissione Difesa, Wanda Ferro.

“Gli autori delle violenze e delle minacce vanno espulsi immediatamente e allontanati dal territorio italiano e il centro va sottoposto ad un severo controllo per verificare le condizioni che se non corrispondenti ai requisiti va chiuso” continuano gli esponenti di FdI.

“Abbiamo già presentato una interrogazione per chiedere al Ministero dell’interno di intensificare i controlli nei centri che ospitano gli immigrati ma anche e soprattutto preparare il personale delegato a controlli a più approfonditi e serrati. Abbiamo presentato anche un progetto di legge per inasprire le pene verso chi minaccia e usa violenza verso i nostri uomini in divisa” concludono Deidda e Ferro.

Mauro Rotelli

Deputato FDI

Salvatore Deidda

Capogruppo FDI Difesa

Wanda Ferro

Commissione Difesa