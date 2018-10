Cinema nelle biblioteche dei Cimini: nuovi appuntamenti a Civita Castellana, Oriolo e Blera

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Continua l’iniziativa che porta il Cinema d’Autore e Indipendente

Le nuove date per il progetto “Cinema nelle Biblioteche dei Cimini” da segnare sul calendario prevedono:

– Giovedì 4 Ottobre 2018 alle ore 10:30 con il film “L’ARMATA BRANCALEONE ” di Mario Monicelli presso la Biblioteca Comunale nel Comune di Civita Castellana.

– Venerdì 5 Ottobre 2018 alle ore 10:30 con il film “EDHEL” di Marco Renda presso la Sala F. Tedesco nel Comune di Oriolo Romano.

– Venerdì 5 Ottobre 2018 alle ore 21:00 con il film “IL MARCHESE DEL GRILLO” di Mario Monicelli presso lo Spazio Supporto Donna nel Comune di Oriolo Romano.

– Domenica 7 Ottobre 2018 alle ore 17:00 con il film “FUORI C’È UN MONDO” di Giovanni Galletta presso la Sala San Nicola nel Comune di Blera.

“L’ARMATA BRANCALEONE” – In sella ad un ronzino giallastro, Brancaleone da Norcia, cavaliere fanfarone e dai pochi meriti, guida un’improbabile compagnia di miserabili alla conquista del feudo di Aurocastro nelle Puglie. Sulla strada vivranno mille peripezie, tra una vedova impaziente e una verginella preda dei briganti, si uniranno alla combriccola anche l’ambiguo Teofilatto e un fabbro aspirante suicida. Una volta raggiunta la meta, dopo essere stati quasi impalati dai pirati saraceni, Brancaleone e compagni si vedranno condannati al rogo come usurpatori dal vero signore del feudo, sebbene il tempestivo intervento del monaco Zenone riuscirà a salvare la situazione.

“EDHEL” – Edhel è una bambina nata con una malfor- mazione del padiglione auricolare che fa apparire le sue orecchie “a punta”. Affronta il disagio chiudendosi in se stessa e cercan- do di evitare qualunque rapporto umano che non sia strettamente necessario. La scuola e i compagni, per lei, sono un incubo. L’incontro con Silvano, il bizzarro bidello che inizia Edhel al mondo del fantasy, convince la ragazza della possibili- tà che quelle orecchie siano il chiaro segno della sua appartenenza alla nobile stirpe degli Elfi.

“IL MARCHESE DEL GRILLO” – Il Marchese Onofrio del Grillo è il tipico rappresentante della nobiltà romana dei primi dell’Ottocento. Il marchese del Grillo vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi altrettanto fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a sé stante e che difficilmente riescono ad inserirsi nella realtà. Per fuggire alla noia il Marchese del Grillo si mescola spesso al popolo, frequentando bettole e osterie, e proprio al termine di una di queste serate trova un ubriaco, certo Gasperino, carbonaio di professione, che è il suo perfetto sosia. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio lo raccoglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto da far passare il povero Gasperino per il Marchese del Grillo anche agli occhi dei suoi stessi parenti.

“FUORI C’È UN MONDO” – Gabriele sembra aver avuto tutto dalla vita: è uno scrittore di successo, possiede un ristorante alla moda, è giovane, attraente e benestante. Ma non riesce a scrollarsi di dosso una forma di depressione che gli fa trascorrere troppe ore a letto e gli rende impossibile qualunque partecipazione agli eventi del mondo di fuori. Finché un giorno, mentre sta correndo lungo il Tevere, ha un malore e viene soccorso da Lorenzo, un senzatetto che ha perso tutto ma non la voglia di vivere, e un quadro che risveglia in Gabriele ricordi importanti della sua infanzia problematica.

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, con il Patrocinio della Regione Lazio (Progetto finanziato con L.R. 26/2009 – Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei Sistemi di Servizi Culturali) e la partecipazione dei Comuni di Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Barbarano Romano, Civita Castellana e del Museo della Ceramica di Viterbo.

L’iniziativa sviluppata dall’Associazione Arca e dalla Kinema Association, coinvolgerà biblioteche e servizi culturali dei sedici comuni e darà la possibilità al pubblico di assistere per la prima volta a 50 proiezioni totalmente gratuite di film indipendenti e d’autore.

I film indipendenti scelti con molta cura, daranno la possibilità al pubblico di vedere qualcosa che normalmente non si trova in Tv o nella grande distribuzione.

I film classici, scelti per l’appartenenza ai luoghi, completeranno l’esperienza.

