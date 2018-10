Artigianato digitale: progetti e prototipi delle imprese di Confartigianato presentati alla seconda edizione di Tuscia Makers 2.0

NewTuscia – VITERBO – L’artigianato digitale protagonista di Tuscia Makers 2.0. La seconda edizione dell’iniziativa, in programma domani, giovedì 4 ottobre, a partire dalle ore 9 presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova a Valle Faul, vedrà la partecipazione di diverse aziende di Confartigianato: i digital makers, forti della loro esperienza, illustreranno come un’impresa artigiana possa coniugare con risultati più che positivi tradizione e innovazione tecnologica.

Tutti i partecipanti avranno modo di presentare la loro attività e i propri prodotti e prototipi. Per Confartiginato Imprese di Viterbo parteciperanno a Tuscia Makers 2.0 Falegnameria Ceccarini, Viterbo Express e La Table di Danilo Cirioni. Inoltre, Microcredito di Impresa porterà la propria testimonianza in tema di innovazione e presenterà una nuova App per gestire on-line le pratiche di finanziamento.

“Si tratta di un evento che rappresenta un’occasione per dare la giusta visibilità agli attori di un settore innovativo e promettente dell’economia del nostro territorio – afferma il segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo, Andrea De Simone a commento dell’iniziativa -, ma anche un’opportunità di networking e conoscenza reciproca tra Fab Lab, makers, start up, imprese artigiane digitali, talent e laboratori universitari e scolastici che si occupano di innovazione”.