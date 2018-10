Viterbese: giovedì amichevole con il Flaminia in attesa del campionato

di Valentino Cesarini

VITERBO – Manca ancora l’ufficialità, ma molto probabilmente giovedì alle 15.30 al Rocchi la Viterbese affronterà in amichevole il Flaminia.

La squadra rossoblu, allenata da Marco Schenardi, è già alla sua ottava gara stagionale. In campionato (girone G di Serie D) il Flaminia in quattro gare ha collezionato tre pareggi (Lupa Roma, Latina e Ladispoli) ed una sconfitta (Torres), mentre in Coppa Italia ha eliminato Ladispoli, Ambrosiana, Trastevere e Vis Artena.

Sarà un test che permetterà ai gialloblu, ancora fermi in campionato a causa del caos ripescaggi e caso Entella, di mettere un po’ di minuti e un po’ di ritmo partita nelle gambe.

Questo perché anche nel prossimo week-end la Viterbese non scenderà in campo in gare ufficiali, ma molto probabilmente dovrà aspettare altri quindici giorni. Infatti il fine settimana di metà ottobre la Viterbese potrebbe iniziare il campionato: girone A o girone C? Ancora non si sa sulla, tutto dipende dall’Entella che sta aspettando di essere riammessa in B.

E’ una questione al limite del ridicolo, ma che nei prossimi giorni dovrebbe giungere alla conclusione.