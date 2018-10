È ritornato Walk in Tuscia il 30 settembre con “Panorami lacustri in terre Etrusche” a Valentano

NewTuscia – VALENTANO – Una 4° edizione della passeggiata a Valentano in collaborazione con CAMMININTUSCIA – Walk in Tuscia che è ripartita con il primo appuntamento della serie: “Panorami lacustri in terre Etrusche”, realizzato in collaborazione con la Pro loco di Valentano. Scenario eccellente per una passeggiata in amicizia. Un percor so panoramico di dieci chilometri sulle Terre Etrusche quello di domenica 30 settembre mattina in una splendida giornata quasi estiva che ha riservato per chi c’era panorami mozzafiato con partenza ed arrivo in località “Villa Fontane”. Alla fine della camminata la Pro Loco ha organizzato il consueto ristoro ed una conviviale presso il ristorante “La Ciotola”. Ottima l’accoglienza riservata ai numerosi walkers che hanno deciso di fermarsi a pranzo, continuando tra una portata ed l’altra a mantenere vivo il clima di allegria che li ha accompagnati per tutta la giornata . Il prossimo appuntamento del Walk in Tuscia sarà ad Alviano domenica 7 ottobre in occasione delle Giornate dedicate a S.Francesco ” Camminata nei luoghi di S.Francesco”.

L’organizzazione è come di consueto affidata al Rione S. Francesco con la collaborazione della Pro Loco di Alviano ed al Walk in Tuscia con il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 8.30 a Piazza Giovanni Paolo II° (davanti al castello) e la partenza alle ore 9.30. Percorso di 8/9 Km. di medio impegno , con ristori e premio finale.

Pranzo completo a cura della pro Loco a €12. con prenotazione entro venerdì 5 ottobre ai numeri 0761226675 e 368540234 orari serali.

Ulteriori notizie su facebook: camminintuscia