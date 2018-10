Atletica Alto Lazio al Trofeo D’Autunno a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sono ripartite le gare del periodo autunnale della fidal di Viterbo presso l’impianto cittadino del Campo Sportivo Scolastico, con la disputa sabato 29 settembre del tradizionale “Trofeo D’Autunno”, manifestazione provinciale che ha visto la presenza in campo anche di atleti provenienti dal Lazio e dalle regioni limitrofe. Numerosi gli atleti dell’Alto Lazio presenti in gara, anche se già alle prese con la preparazione invernale, non disdegnano le gare previste dal ricco programma della fidal, per rompere la “monotonia” degli allenamenti.

La gara dei 100m. vede ancora tra i protagonisti Bobby Jonas e Matteo Comberiati, rispettivamente 2° e 3° con 11″59 e 11″68 e gli Allievi Giovanni Canta, Armando Andrusca e Andrea Panza capaci di migliore i loro record personali correndo in 11″92, 12″39 e 12″80. Bene anche le velociste con Maria Vittoria Cotzia molto vicina al suo personale, 2^ in 13″68 seguita dalle compagne di squadra Alessandra Iorio e Lorena Marino. Muhammad Rafi atterra a 5,47 nel Lungo e si mettono in luce i lanciatori con Ludwig Schertel vincitore nel Giavellotto con 52,66 e Jessica Baldassini al personale nel Disco con 30.02.

Prossimo appuntamento agonistico a Viterbo Sabato 6 e Domenica 7 per i Campionati Provinciali Individuali con l’assegnazione dei titoli nelle varie specialità per il 2018.

