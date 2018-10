Al via il concorso europeo CONOSCERE LA BORSA sostenuto dalla Fondazione Carivit

NewTuscia – VITERBO – Ha preso avvio la XIV Edizione del progetto didattico europeo “Conoscere la Borsa” che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori e universitari ai temi legati al mondo dell’economia e della finanza attraverso una competizione internazionale di simulazione della Borsa.

A questa edizione parteciperanno per la prima volta, con il completo sostegno della Fondazione Carivit, due classi di studenti del V° anno, rispettivamente dell’Istituto Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone e dell’Istituto Omnicomprensivo “Fabio Besta” di Orte.

Le classi partecipanti, divise per squadre da 4 a 8 studenti, elaboreranno una propria strategia investendo un capitale “virtuale” iniziale di 50.000 euro, per 10 settimane, in 175 titoli quotati nelle Borse europee.

Per dieci settimane cercheranno di aumentare il valore del loro deposito con l’acquisto e la vendita di titoli. Gli studenti potranno imparare a reperire e a servirsi di informazioni economiche e a giudicarne l’attendibilità, acquisendo anche nozioni giuridiche in materia di regolamenti borsistici. Allo stesso tempo avranno la possibilità di mettersi alla prova, di sperimentare il rischio, il dubbio e l’incertezza, come anche la soddisfazione del lavoro di squadra, fondamentale per la buona riuscita del gioco.

Le prime squadre di ogni nazione che risulteranno vincitrici del concorso parteciperanno nella primavera del 2019 alla cerimonia europea che si terrà a Bruxelles.