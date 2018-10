M5S Orvieto: Vergaglia scrive al Ministro Bonafede

NewTuscia – ORVIETO – Nelle audizioni di luglio scorso il ministro Bonafede, che fu nostro ospite ad Orvieto durante la campagna referendaria a difesa della Costituzione, ha specificato che sono in atto gli studi per ridefinire la geografia giudiziaria e revisionare l’odiosa riforma Cancellieri. Le questioni all’ordine del giorno sono inizialmente quella dei luoghi ad alta densità di criminalità, e non è il nostro caso , e quelli di difficile raggiungibilità come le isole, ed anche questo non è il nostro caso. In effetti la perdita del tribunale di Orvieto rappresenta un elemento di pura e semplice accessibilità alla giustizia di prossimità e questo vuol dire che rispetto ad altre realtà potremmo non essere in prima linea per riavere qui da noi gli uffici ed il punto di riferimento del circondario giudiziario e conseguentemente poter ridare vita all’ Ordine degli avvocati di Orvieto.Tuttavia secondo la portavoce dei pentastellati Lucia Vergaglia, a sua volta avvocato, si può intervenire su diversi livelli oltre al partecipare e far fronte comune con gli altri Tribunali anzi ex Tribunali. Da parte del M5S è infatti partita la settimana scorsa una lettera al Ministro

per mettere in primo piano anche la questione e la valenza di alcune caratteristiche fisiche e geografiche, quelle con le quali ci siamo fatti riconoscere come aree interne e quindi come aventi diritto ai servizi sul territorio, ma per farlo occorre promuovere un incontro con i tecnici del ministero. Qui di seguito le parole dell’avv. Vergaglia.