Galleria Corsini, presentazione volume “Kermes n° 104-105: Dossier Andrea del Sarto / Around Andrea del Sarto”

NewTuscia – ROMA – Nell’ambito della rassegna LIBRI BARBERINI / CORSINI, a cura di Silvia Pedone, mercoledì 3 ottobre 2018, alle ore 17.00, si terrà nella sede di Galleria Corsini la presentazione del volume Kermes n° 104-105: Dossier Andrea del Sarto e dintorni / Around Andrea del Sarto, a cura di Helen Glanville e Claudio Seccaroni.

Il dossier raccoglie un’antologia di studi tecnici e non solo dedicati al pittore fiorentino, con ampia pluralità di voci, nazionali e internazionali, e argomenti. Più che una sorta di bilancio, seppur provvisorio, si apportano nuovi argomenti al dibattito sull’artista, in modo da stimolare ulteriormente le riflessioni su questo grande pittore del Rinascimento. Nel caso dei dipinti murali, sui quali sinora non erano mai stati pubblicati studi tecnici specifici, i curatori, Helen Glanville e Claudio Seccaroni, hanno raccolto un gruppo di contributi che consente di rappresentare al meglio l’argomento, con i cantieri sarteschi a Firenze dei chiostri dello Scalzo e della Santissima Annunziata e del Cenacolo di San Salvi, dove il pittore fiorentino ha eseguito più opere nel corso della sua carriera, e della villa di Poggio a Caiano.

Con questo numero Kermes offre un notevole arricchimento a quella che nel mondo anglosassone è indicata come “technical art history”, branca in cui confluisce il sapere di storici dell’arte, tecnici e restauratori – a dimostrazione anche dell’efficacia dell’impostazione multidisciplinare che la rivista persegue. La visione d’insieme dei curatori, la varietà di approcci e di contenuti offrono ai lettori uno strumento importante.