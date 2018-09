Esordio stagionale per la Stella Azzurra Viterbo-Ortoetruria

NewTuscia – VITERBO – Inizia oggi alle ore 15,00 a Roma, per la Stella Azzurra Viterbo-Ortoetruria, la stagione agonistica 2018/2019. Saranno infatti proprio i biancostellati ad inaugurare, come successe anche lo scorso anno, l'”Opening Weekend” che nella due giorni di apertura del campionato C Gold Lazio organizzata all’Honey Sport City di Roma, vedrà affrontarsi le sedici squadre in lizza per l’unico posto in palio in Serie B.

Il team di Fanciullo incontrerà la Virtus Aprilia Basket, squadra profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno e guidata da un ottimo coach come Marco Martiri. Tra le fila dei rossoblu sono da guardare con particolare attenzione alcuni elementi di valore come Stillitano, Palandrani, Belli, Wish Diaz e Sorge che rappresentano l’ossatura di un gruppo molto giovane e comunque con potenziale tutto da scoprire.

La Stella Azzurra si presenta a questo esordio con una formazione largamente rimaneggiata. Mancherà infatti all’appello oltre Napolitano, che si spera la prossima settimana possa togliere il tutore e riprendere gradatamente la preparazione dopo oltre un mese di stop, anche Rogani che lamenta una ferita alla testa e l’indisponibile Gasbarri. In forse Toselli, il cui impiego sarà deciso prima della gara. L’Ortoetruria comunque metterà in campo i nuovi acquisti di Gennaro, Provvidenza e Saccomandi, portando in panchina il giovanissimo Berto.

Una partita che si prospetta subito da affrontare con la massima attenzione e con la concentrazione giusta, oltre che con la necessaria capacità di imporre il proprio gioco fatto di rapidità ed aggressività a tutto campo.

Fanciullo ha subito trasferito ai suoi ragazzi la raccomandazione di tenere sempre alta la tensione di gara, evitando battute d’arresto e puntando molto sulla circolazione di palla, ma in questo mese di preparazione mai si è riusciti a schierare la rosa completa a disposizione sulla carta.

Comunque i ragazzi sono consapevoli dei propri mezzi e chi andrà in campo vorrà certamente disputare una partita di qualità, interpretando al meglio il proprio ruolo anche in assenza di alcune pedine molto importanti per il gioco dell’Ortoetruria.

Quindi tutto è pronto, o quasi, per iniziare. Palla a due sotto la direzione di Suriani di Ciampino e Ciaccioni di Campagnano di Roma.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo.