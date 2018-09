Consiglieri comunali Cepparotti e Scardozzi in merito all’avvio di alcuni lavori a Bagnaia

NewTuscia – VITERBO – Ieri, a seguito di un incontro con il funzionario di Viterbo Ambiente, siamo riusciti a programmare una serie di interventi sull’ex comune di Bagnaia, alcuni dei quali già iniziati questa mattina, che continueranno in settimana, e che risolveranno in parte le criticità del territorio.

Gli interventi riguardano sostanzialmente il taglio dell’erba, situazione che non può essere risolta dal Comune in quanto il servizio è affidato a ditta esterna, e che Viterbo Ambiente, per un appalto mal strutturato, riesce a gestire solo parzialmente.

I consiglieri comunali Elisa Cepparotti e Antonio Scardozzi