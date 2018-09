Carlotta, spettacolare “regina delle nevi”, rischia il canile

NewTuscia – Carlotta, sebbene abbia alle spalle una storia comune a “tante anime pure” come lei capitate purtroppo nelle mani sbagliate, E’ UN CANE DAVVERO STRAORDINARIO.

Socievolissima, affamata di coccole e di relazione con l’essere umano, simpatica , briosa e molto ma molto resiliente. Infatti entrata al canile sanitario con un atteggiamento sfuggente e quasi pauroso, in pochi giorni, in un ambiente di certo più accogliente rispetto al’inferno che deve aver vissuto in passato, ha mostrato il suo vero carattere lasciando gli stessi operatori del canile a bocca aperta per l’incredibile trasformazione avuta in pochissimi giorni.

Carlotta ha circa 2/3 anni di età, ed è una derivata maremmana intorno ai 30 kg, equilibrata e festosa, da perfezionare al guinzaglio e da testare con i gatti.



Ma il destino per Carolotta è segnato ahimè da una triste e malevole sorte, infatti il suo protocollo sanitario è quasi ultimato e sta per ESSERE DEPORTATA IN UN IMMENSO E SPERDUTO CANILE FUORI REGIONE dove non ci sono volontari e dove, un cane della sua razza e della sua mole, fornirà un motivo in più ai gestori per non farla mai adottare. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata in tutto il centro e nord Italia previa compilazione questionario preaffido, colloquio conoscitivo e firma sui relativi moduli di pre e post affido a persone conoscitrici delle caratteristiche della razza e disposte a mantenere nel tempo i rapporti con i volontari che la stanno seguendo. Solo come vero e proprio membro della famiglia.

Per info Giovanna Riccardelli 366/2522013 giovannariccardelli@gmail.com