NewTuscia – ROMA – Sabo Roma detta i prossimi trend dell’home décor, della tavola, del regalo, della bomboniera, del tessile casa, dei bijoux, preziosi e accessori moda, grazie all’innovativo format appositamente studiato per esaltare tutte le particolarità degli stand e dei workshop in programma.

Sabo Roma edizione 34, è coerente con la propria mission, quella di essere una fiera a misura d’uomo, attenta ai bisogni dei clienti, facile da visitare, concreta, propositiva, amica di chi visita e di chi espone.

All’interno del Salone, il visitatore, ha a disposizione un ambiente cordiale e confortevole nel quale poter interagire e concludere affari convenienti con gli espositori che conosce da anni, ma anche scoprire nuove opportunità con altre aziende, capaci di rappresentare in maniera originale le tendenze emergenti.

Sabo Training, Formazione per la Crescita

Dopo il positivo esordio nella precedente edizione, il programma Sabo Training, Formazione per la Crescita, è stato potenziato: durante i tre giorni di fiera, visitatori ed espositori potranno partecipare a workshop gratuiti, raccogliendo tanti spunti per ottimizzare e valorizzare nell’immediato il proprio punto vendita.

Nell’area eventi esperti di design e comunicazione proporranno nozioni pratiche di visual merchandising, flower design, potenziamento delle vendite, marketing e social media. Visitatori ed espositori potranno seguire i corsi di formazione di Content Era, i workshop dei maestri della scuola Laboratorio Idee e assistere ai laboratori di Balloon Express, la più grande realtà italiana nel mondo dei palloncini e delle feste.

Sabo Roma, si conferma quindi sempre più, una manifestazione che esalta un nuovo concetto di punto vendita, che oltre all’aspetto espositivo è alla ricerca di proposte adeguate per il potenziamento del sell out, di azioni mirate di marketing e di attente strategie di comunicazione.

Da non perdere, inoltre, la mostra “Bijou & Gioielli … KM 0 … KILOMETROITALY”, evento organizzato dall’Associazione Officine di Talenti Preziosi (OTP).

“Il nostro obiettivo è quello di fornire al visitatore non solo la migliore selezione di prodotti, ma anche i migliori strumenti per venderli – spiega Fabio Balletti, presidente di Fivit, organizzatore di Sabo Roma – Un evento fieristico, nel 2018, ha ragione di esistere solo se è in grado di mettere insieme, in uno sforzo creativo, professionisti, aziende espositrici e negozianti. L’anello di congiunzione fondamentale per aziende e professionisti del settore per essere sempre in linea con il mercato in continua evoluzione”.

Ingresso gratuito riservato esclusivamente agli operatori del settore.

Tutta la convenienza di SABO ROMA per i visitatori

50,00 € in Buoni Carburante per i visitatori provenienti da Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Navetta Gratuita da Aeroporto Ciampino

Navetta Gratuita dalla stazione ferroviaria FIERA ROMA all’ingresso EST

Navetta da Napoli

Per maggiori informazioni sulle promozioni visionare i regolamenti su saboroma.it

SABO ROMA 2018

Sede: Ingresso Est Nuova Fiera di Roma, Via Portuense 1645/1647

Orari: sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00 / Lunedì dalle 9:30 alle 16:00

WWW.SABOROMA.IT