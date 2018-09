A Roma e nel Lazio parte Puliamo il Mondo, la più grande campagna di volontariato ambientale del pianeta

NewTuscia – ROMA – Parte Puliamo il Mondo, la più grande campagna di volontariato ambientale del pianeta

Nel Lazio appuntamenti ovunque e migliaia di volontari, “Un ringraziamento di cuore a tutti i volontari che stanno ripulendo ogni angolo della nostra regione”

Oggi speciale PULIAMO IL MONDO CONTRO I PREGIUDIZI: a Roma volontari di Legambiente con 35 associazioni nazionali, comunità migranti di Binario95 hanno ripulito Porta Maggiore

Parte oggi la storica campagna Clean up the World che per la 26esima edizione Legambiente organizza in Italia. Anche a Roma e nel Lazio sono tantissimi gli appuntamenti previsti, in ogni territorio, con decine di migliaia di volontari di tutte le età alle prese con i rifiuti abbandonati. Circoli di Legambiente, associazioni, Comuni, scuole, comitati e cittadini stanno dando vita all’ennesimo straordinario successo in termini di cittadinanza attiva e quantitativi raccolti.

Legambiente, ha lanciato per questa edizione uno speciale Puliamo il Mondo dai Pregiudizi, con tanti momenti di tutela dei luoghi e per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento dei muri e delle barriere culturali e sociali alle comunità migranti. A Roma centinaia di volontari dell’associzione, con i circoli “Le Perseidi – San Lorenzo” e “Città Futura” hanno dato vita ad una straordinaria mattinata di partecipazione civile insieme ai migranti del centro Binario95 e alle 35 associazioni che hanno aderito e promosso Puliamo il Mondo dai Pregiudizi. Saranno ancora tanti gli appuntamenti dove i volontari, insieme a migranti ospiti di centri di accoglienza, Sprar e altro ripuliranno i territori del Lazio: con i circoli Garbatella e Monteverde a Roma, con il circolo le Rondini ad Anzio-Nettuno, con il circolo Pisco Montano a Terracina e con il circolo VerdeAzzurro Sudpontino nell’Isola di Ventotene.

“Torna Puliamo il Mondo e il suo numero sempre crescente di iniziative e vogliamo ringraziare di cuore tutti i volontari che stanno iniziando a ripulire ogni angolo di Roma e del Lazio – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Saranno per tutti giornate impegnative ma piene di soddisfazione nel vedere aree urbane e non, diventare più belle e vivibili per l’intera collettività. Oggi a Roma, a Porta Maggiore, si è ripulita la piazza che, per antonomasia, è un incrocio di tram, di autoveicoli ma anche di culture ed etnie. Averlo fatto insieme a donne e uomini provenienti da posti lontani ci riempie di soddisfazione perché si è dato vita a un momento di integrazione attraverso la cura e la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio storico della Capitale che, al contrario di quanto sta avvenendo, deve tornare ad avere strade pulite e luoghi accoglienti anche e soprattutto per i migranti che vengono da lontano”.

Nelle prossime giornate saranno ancora tanti gli appuntamenti in tutto il Lazio, tra Parchi Regionali, aree urbane, piste ciclabili, piccoli comuni. Appuntamento speciale per tutti a Roma, con la diretta RAI di domenica 30 settembre nel Parco dell’Aniene in Via Vicovaro in collaborazione con l’Ente Regionale RomaNatura, dalle 8.30 alle 12.30. Per partecipare ad una o più pulizie si può consultare l’elenco degli appuntamenti previsti al link sotto, momenti che a Roma sono realizzati in collaborazione con Ama Spa.