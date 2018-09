Quarta edizione della 10km del Mare a Tarquinia Lido

NewTuscia – TARQUINIA – 7 ottobre 2018: è data da segnare sul calendario per i runner del viterbese e, in generale, del Centro Italia. A Tarquinia Lido, infatti, si corre in quella data la quarta edizione della 10km del Mare, appuntamento ormai consolidato del panorama podistico laziale, di nuovo inserito nel circuito CorrinTuscia.

Un unico giro da dieci chilometri del tutto pianeggianti, un percorso perfetto per testare la propria condizione ma anche per tentare di migliorare il proprio primato personale: da questa edizione, infatti, il percorso è stato omologato dai tecnici Fidal che hanno provveduto alla misurazione del tracciato, rilasciando agli organizzatori l’apposito certificato. C’è di più: l’utilizzo dei chip elettronici per il cronometraggio garantirà una precisione pressoché scientifica sui tempi.

Tutto questo si aggiunge sia a una consolidata tradizione organizzativa, fatta di passione ed affidabilità, garantite dagli Amici della Corsa con il supporto tecnico di Atletica ’90 Tarquinia e Polisportiva Montalto, e ad un percorso dal fascino innegabile, che si snoda dal Lido di Tarquinia al borgo delle Saline, attraversando l’oasi naturalistica e sfiorando Porto Clementino.

Da lunedì al via le iscrizioni, alla mail segreteria@montaltosport.it: c’è tempo sino a sabato 6 ottobre, oppure la mattina della gara con un lieve sovrapprezzo. Per ogni informazione, si può contattare il 328 5675201

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Tarquinia e gode del sostegno di numerose attività cittadine: Tamuré, Las Vegas, Parati Etruria, Capolinea Café, Ditirambo, Alimentari Bonfranceschi Boutique dei sapori, Forno Tufarolo, Il Cantinone, Cin Cin Bar, Carrozzeria Magicar, Camping Tuscia, Isla Fitonutrizione, Edilizia Conti, Amicizia Sport, Conad, Onoranze funebri Elisei e Riva dei Tarquini Parco Avventura, con la media partnership de lextra.news e del Cinema Etrusco.