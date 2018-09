Puliamo il Mondo 2018: tutti gli appuntamenti del Lazio

NewTuscia – ROMA – Quest ‘anno, per la ventiseiesima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti, Legambiente ha lanciato uno speciale Puliamo il mondo dai pregiudizi.Tanti piccoli gesti per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, attraverso azioni di cittadinanza attiva, per promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi ma anche per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento dei muri e delle barriere culturali e sociali.

(al link gli appuntamenti di Roma e Lazio)

Invitate alla partecipazione associazioni cattoliche e laiche, che hanno risposto numerose.

La costituzione del comitato organizzatore nazionale ha riscosso un grande successo: sono 35 le associazioni che hanno aderito e promosso insieme a Legambiente Puliamo il mondo dai pregiudizi e che domani, venerdì 28 settembre, a Roma in occasione di una iniziativa di pulizia a Porta Maggiore alle 11, presenteranno alla stampa le ragioni della grande mobilitazione per l’abbattimento delle barriere culturali e sociali e il calendario delle iniziative del fine settimana.

Hanno aderito:

Acli, Agesci – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, Aigae, Arci, Arci Servizio Civile, Articolo 21, Auser, Azione Cattolica, Baobab Experience, Borghi Autentici, Casa Scalabrini 634-ASCS Onlus, Centro Astalli, Cifa, Cngei – Associazione Scout Laica, Comuni Virtuosi, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Cospe, Croce Rossa Italiana, Earth Day Italia, Erasmus Student Network Italia, Fairtrade Italia, Famiglie Arcobaleno, Focsiv, Gruppo Abele, Libera, Marevivo, Movimento Difesa del Cittadino, Oxfam, Rete della Conoscenza, Save the Children, Slow Food, Società Speleologica Italiana, Sos Mediterranee Italia, Touring Club Italiano, Unione delle Comunità Islamiche.

Saranno presenti:

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio

Roberto Rossini, presidente di Acli

Francesca Chiavacci, presidente di Arci

Marco Di Luccio, componente della presidenza nazionale di Auser

Fabrizio Maddalena, direttore nazionale di Auser

Claudia D’Antoni, consigliera nazionale di Azione cattolica

Andrea Costa, Baobab Experience

Emanuele Selleri, direttore esecutivo Casa Scalabrini 634-ASCS Onlus

Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli

Pasquale Serafino, responsabile sede di Roma del Cifa

Gabriele Bellocchi, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e rappresentante nazionale della gioventù

Marilena Grassadonia, presidente Famiglie Arcobaleno

Nino Santomartino, vicepresidente Focisv