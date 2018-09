“ORA rispetto per tutti gli animali”: un chiarimento in ambito politico animalista

NewTuscia – TORINO – Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione dal movimento politico “Ora rispetto per tutti gli animali” nell’ambito politico animalista in riferimento ad un articolo intitolato: “Rivoluzione Animalista scende in campo: Entusiasmo e affetto per la presentazione del primo partito a tutela degli animali”.

“Il movimento politico Ora rispetto per tutti gli animali è già presente sul territorio dal 2017, vanta un numero di iscritti tale da essere stato ammesso all’ultima tornata elettorale nazionale per la Camera dei Deputati, previa raccolta firme”.

MOVIMENTO POLITICO ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI