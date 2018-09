MOviDA, un successo inaspettato

Ylenia Proietti

NewTuscia – PESCIA ROMANA (MONTALTO DI CASTRO) – Ci prendemmo un’ intera serata per parlarne e capire come poter far combaciare due mondi così tanto diversi. Tirammo giù idee e cambiato programma mille volte, e mentre nessuno riusciva a capire la combinazione delle cose, dandomi solo giudizi negativi a riguardo, lui invece mi disse: ok facciamolo, può funzionare!

Luciano sapeva quale fosse il mio obiettivo, volevo spingere mio fratello Simone Proietti (stilista) creando qualcosa di nuovo ed originale realizzando il suo sogno di avere uno scenario tutto per lui, in cui la gente era li solo per lui, in un contesto in cui ogni donna poteva sentirsi libera di essere ciò che voleva in quel momento. Volevo che tutti notassero il talento che Simone ha pur essendo tanto giovane e dovendo ancora imparare tanto, e dargli la possibilità di uscir fuori come meglio credeva in una giornata che sarebbe stata tutta sua.

Questo è ciò che mi rimbombava nella testa ogni qual volta pensavo di lasciar perdere tutto a causa dei mille problemi che si presentavano continuamente.

Sono stati mesi pieni di sacrifici, mi sono buttata in un mondo del tutto nuovo per me investendo soldi e tempo, ed avevo davvero paura.

Il mio essere ansiosa, paranoica ed estremamente impulsiva, hanno portato Luciano sull’ orlo dell’ esaurimento (probabilmente adesso mi odia); ma ha organizzato tutto in maniera impeccabile, con professionalità e dedizione e dimostrando di essere una delle migliori persone che io abbia mai conosciuto.

Voglio che tu sappia caro Luciano Gullace (rappresentante Cuba Baila) e che lo sappiano tutti, che tu sei stato il mio punto di riferimento in tutto questo percorso e senza di te non ce l’ avrei mai fatta. Non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che hai fatto.

Ora devo soffermarmi su un argomento estremamente importante e siete voi ragazzi, voi che avete reso tutto questo possibile impegnandovi e sacrificandovi dando importanza a tutto questo come se vi riguardasse in prima persona. Siete stati stupendi! Questo cast che abbiamo formato è stato fantastico, tra stanchezza, prove, risa, perché no anche momenti di isterismo, caldo, ritardi ecc.. comunque avete fatto si che la serata fosse un successo per cui posso solo dirvi grazie di cuore! Siamo stati un bel gruppo, affiatati e senza mai perdere d’ occhio l’ obiettivo da raggiungere. Grazie a tutte le scuole che hanno partecipato e ci hanno supportato. Ed un grazie infinito e speciale a tutti coloro che sono venuti, magari per mille ragioni diverse ma comunque eravate li ed eravate veramente tanti ed è l’ unica cosa che importa.

Voglio con grande piacere ringraziare nominando tutto lo staff della sfilata: Alessandra Urbani, Marika Nocilli, Laura Brizi, Virginia Filogonio, Valentina Acciari, Valentina Olivieri, Serena Bicchielli, Tiziana Ferri, Stefania Signori, Noemi Bombara, Arianna Pinna, Giada Pancianeschi Jessica De grossi, Tayla Giannini, Lissette Farinas, Mariagrazia Paduano, Cristiana Zavarelli, Maicol Benedetti, Marco Bernardini, Giorgio D’ Eletto, Omar Cutini Calisti.

E poi ci siete voi ragazzi: Addy Mendoza, Yuniel Gual, Yoel Herrera ed Eguert Isasi, siete stati modelli favolosi ma la verità è che siete dei professionisti eccezionali e non potevo desiderare di meglio per la riuscita di questo progetto. Grazie Yuniel e Addy per la pazienza, la disponibilità e per l’ impegno che ci avete messo anche nel pubblicizzare così tanto sia l’ evento stesso che Simone in primis. E grazie Eguert e Yoel per avermi accompagnato passo passo nella realizzazione di questo evento supportandomi, aiutandomi ed anche sopportandomi nei miei momenti no. Ma soprattutto grazie a tutti e 4 per aver realizzato il sogno di Simone sfilando per lui e portando poi avanti una serata a dir poco magica. Siete stati splendidi davvero.

Continuo ringraziando Francesco Pieroni di “Bliss Parrucchieri” per le fantastiche acconciature, Tania Fraccaro del negozio “Tadyn” per i suoi splendidi trucchi.

Ringrazio DJ Pedro per aver portato avanti una serata favolosa e per averci ospitato precedentemente per poter lavorare alla base della sfilata fino a tarda notte. Ringrazio il mio amico Mammorappo per aver intrattenuto e presentato la nostra sfilata nel modo originale che solo lui sa fare. Tu sei sempre una garanzia Mami.

Ringrazio i nostri fotografi Marco Pieroni e Fabrizio Passini per averci accompagnato per tutta l’intera giornata con i loro scatti facendoci sentire un po’ dive di Holliwood.

Grazie a Giuseppe Simonelli per aver messo a disposizione la sua location a dir poco strepitosa “Magic Country Club” e grazie a te Stefano Signori (Presidente Confartigianato Imprese di Viterbo) per seguirci e supportarci ormai da qualche annetto offrendo a Simone delle grandi opportunità.

E per finire, un grazie di cuore a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato dando un contributo per la realizzazione di questo evento: Antica macelleria Bernardini; Istituto di Moda Fotu; Marcellini Cave srl; Tadyn Stilisti di Bellezza; Caseificio Agricolo Radichino F.lli Pira; Azienda Agricola F.lli Stefanoni; Azienda Agricola Cherchi Paolo; Bliss Parrucchieri di Francesco Pieroni; Cantina sociale di Montefiascone Est Est Est; Todis di Viterbo; Pescheria Il Gambero di Vallesi Mariangela; New bar Le Iene; Oro Cash; Cris Bros Cafè; Termoidraulica Marco Negroni; Ristorante Isola Blu; Art Tattoo Studio; Marco Pieroni; Fabrizio Passini.

Sento che tutto questo sia solo l’ inizio di una lunga serie di immense soddisfazioni e successi. I sacrifici e l’ impegno verranno ricompensati e sono davvero felice che tutti voi abbiate fatto parte di tutto questo credendoci quanto noi. Abbiamo già qualche proposta in corso e vorremmo di nuovo che voi ne facciate parte. Alla prossima sfilata ragazzi!