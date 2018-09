Caos calendari serie B e C: Battistoni si rivolge al Sottosegretario Giorgetti

NewTuscia – ROMA – “Non c’è più tempo: chiedo al Sottosegretario Giorgetti di assumersi le sue responsabilità, come delegato di questo Governo allo Sport, e fare chiarezza. Glielo chiedono milioni di tifosi, prima ancora cittadini, che vogliono sapere le sorti di questo campionato di serie B e di serie C e sono stanchi di vedere rimbalzare la palla da un tribunale ad un altro e non sul campo da calcio. Il continuo “rimpallo” fra tribunali, infatti, che si dichiarano non competenti, sta superando il ridicolo. Ricordo a tutti che in gioco ci sono anche i diritti televisivi lesi, il danno che stanno subendo le società sportive che pagano gli stipendi ai giocatori, ma anche la legittimità stessa di questo campionato. Auspico, quindi, che il Sottosegretario ponga presto la parola fine a questa storia tragicomica per ridare dignità al Calcio ed alla giustizia sportiva”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.