Al via domani a Viterbo la XIII edizione del Torneo Test di volley

NewTuscia – VITERBO – Oltre duecento le pallavoliste che sabato 29 e domenica 30 settembre daranno vita alla XIII edizione consecutiva del Torneo Test di Viterbo, appuntamento irrinunciabile per provare gli schemi di gioco, unire le compagini ed entrare nell’ottica agonistica dell’imminente stagione che si appresta ad iniziare.

Diciassette le squadre partecipanti: dieci iscritte ai campionati regionali e sette a quelli provinciali. Tra le regionali, le padrone di casa della Vbc Viterbo, che partecipano con due squadre in questa categoria, oltre allo Sporting (sempre di Viterbo), Civitavecchia, Albano, Roma Centro, Volley Friends, Aprilia, Marconi Stella e Prometeo.

Cinque i campi di gara utilizzati: oltre al Palavolley di via Gran Sasso (Vbc), si giocherà sul campo del Murialdo di via Caduti del Nono Stormo, su quello del “Paolo Savi” in via Lorenzo da Viterbo, su quello di S. Maria della Verità in via Oslavia e quello del Tennis Club situato sulla provinciale Tuscanese al Km. 2.300.

Le gare del sabato avranno luogo di pomeriggio a partire dalle ore 14, mentre quelle della domenica inizieranno alle ore 9.00. Nel pomeriggio di domenica le finali (al Palavolley), al termine delle quali si terrà la cerimonia di premiazione.

Per informazioni sui regolamenti o sulle curiosità del Torneo si può consultare il sito internet www.torneotest.it