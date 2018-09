Senso unico alternato su due strade ad Arrone e Amelia

NewTuscia – TERNI – E’ scattata stamattina e durerà fino a domani alle 17 l’ordinanza per l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo sulla SP 4 Arronese nel comune di Arrone. Il provvedimento interessa il tratto dal km 10+590 al km 10+968 per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale dopo le opere di posa in opera di servizi accessori.

Dal 3 al 12 ottobre invece un altro senso unico regolato da semaforo sarà istituito sulla SR 205 Amerina nel comune di Amelia per consentire i lavori di posa in opera di un tubo della rete gas. La modifica alla circolazione veicolare riguarda un tratto che va dal km 7+000 al km 7+115.