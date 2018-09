Parte con la Coppa Lazio la stagione delle Ants

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per il primo match ufficiale della stagione 2018/2019 delle Ants. Il quintetto viterbese, anche quest’anno protagonista nel campionato di serie B, esordirà in questo giovedì sera alle 20,30 con l’impegno della Coppa Lazio nell’impianto della Stella Azzurra Roma.

Per le ragazze guidate da Carlo Scaramuccia, tornate ad allenarsi da circa tre settimane, le gare di Coppa Lazio rappresenteranno certamente un banco di prova importante per valutare la qualità del lavoro svolto finora e per iniziare a mettere a punto meccanismi offensivi e difensivi, pur con una condizione che sarà molto lontana da quella ottimale.

La stagione del campionato di serie B scatterà il 7 ottobre prossimo ma il calendario ha riservato subito alle ragazze viterbesi il turno di riposo, necessario causa il numero dispari di squadre iscritte: pertanto la prima gara effettiva del torneo vedrà il quintetto gialloblù in campo sabato 13 ottobre in trasferta contro la Pallacanestro Roma.

Per quella data lo staff tecnico punta a far raggiungere al gruppo un buon livello di forma ed un buon affiatamento sul parquet. Tra le novità più significative della stagione c’è senza dubbio il ritorno in campo dopo la maternità di Roksana Yordanova, protagonista già di campionati molto importanti in serie A2 sia con la maglia delle Ants che con altre formazioni. La sua presenza aggiunge qualità ed esperienza ad un roster che presenta significative novità e che punta ad una stagione da protagonista sulla falsariga di quella appena trascorsa, con le viterbesi impegnate fino agli spareggi per la promozione in serie A2.