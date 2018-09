Domani la Giornata Mondiale del Cuore

di Serena Biancherini

NewTuscia – ROMA – Tante le campagne in molte città italiane per domani tra cui spiccano Milano e Roma, e gli enti . La Fondazione Italiana per il Cuore che ha sede a Milano, in collaborazione con Conacuore e Federazione Italiana di Cardiologia, promuove da 17 anni la campagna Cuore-GMC e questo 29 settembre 2018 aderisce alla manifestazione 25by25, chiamata così per l’obbiettivo che si è posta: la riduzione del 25% del tasso di mortalità nelle malattie non trasmissibili entro il 2025.

L’informazione al centro del programma. Nel raggio di azione della Fondazione la città di Milano; all’ospedale San Paolo, medici e infermieri dalle 9.00 alle 12.00 effettueranno la misurazione di glicemia, pressione arteriosa, colesterolo. Risponderanno inoltre alle domande sui metodi per la correzione dei fattori di rischio cardiovascolare. La manifestazione è aperta a tutti.

A Bergamo nelle scuole superiori già dal 24 sono in corso delle lezioni per sensibilizzare i giovani verso malattie cardiologiche.

A Latina e a Torino una serie di campagne di sensibilizzazione, così come nella provincia di Bergamo e a Padova, dove nella sala Convegni del Palazzo Moroni si svolgerà una conferenza sull’argomento. Al Palazzo Ducale di Genova un convegno.

A Roma il gruppo Marilab in collaborazione con la Croce Rossa e i municipi VIII e X, organizza manifestazioni dalle 10.00 alle 19.00 nelle piazze di piazze Garbatella, Ostia8 ( Parco XXV Novembre 1884) e Infernetto (Giardini di Marzo), dando la possibilità di effettuare l’elettrocardiogramma e misurare la pressione.

Le regole della prevenzione prevedono il non fumare, fare attività fisica per almeno mezz’ora al giorno, ridurre nei cibi la quantità di sale, zuccheri e grassi, oltre ad evitare l’alcol, e preferire invece frutta e verdura. Anche se giudichiamo sano lo stile di vita che facciamo è opportuno fare controlli periodici tramite le analisi del sangue e misurazioni della pressione arteriosa.