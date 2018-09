Confartigianato Viterbo. Signori: “Sfilata sotto le stelle”

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta nella serata di Sabato al Magic Country Club di Pescia Romana “MOviDA” un evento Patrocinato da Confartigianato Imprese di Viterbo, con il giovane stilista emergente Simone Proietti, che già da alcuni anni ha dimostrato il proprio talento attraverso le sue creazioni di stile, classe ed originalità che esaltano il buon gusto della moda.

Al responsabile della struttura Giuseppe Simonelli, già presidente dell’associazione Alfredo Bini, attore di un film documentario che riconosce valore alla nostra provincia, la terra in cui negli ultimi anni ha vissuto il noto produttore cinematografico di Pellicole con registi del calibro di Fellini e Pasolini, è stato assegnato l’attestato di stima per l’impegno verso lo sviluppo turistico del territorio viterbese.

L’altro attestato dedicato alla moda artigiana, il cui settore in Italia è noto per le invidiabili produzioni e collaborazioni derivanti dal lavoro minuzioso dei nostri stilisti, è stato consegnato al giovane Simone Proietti.

Parole di stima sono state spese senza riserve dal presidente della Confartigianato Signori nei confronti della giovane promessa nel settore moda Simone Proietti. Altrettanti apprezzamenti sono stati espressi dal presidente Signori verso il responsabile del Magic Country Club Giuseppe Simonelli.

Durante la serata, oltre al Presidente Signori, era presente come autorità il vicesindaco Luca Benni, intervenuto alla consegna degli attestati che augura a tutti gli attori e partecipanti di ritrovarsi a questa manifestazione calendarizzandola di anno in anno proprio per i temi trattati, gli eventi svolti, per l’importanza della location situata nel comune di Montalto di Castro.