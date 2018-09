“Puliamo il Mondo”, passeggiata ecologica a Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Anche quest’anno il Comune di Vitorchiano ha aderito a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa nazionale di volontariato promossa da Legambiente che promuove in tutta Italia azioni per contribuire a creare spazi urbani più sostenibili, puliti e inclusivi. L’appuntamento è persabato 29 settembre per una passeggiata ecologica dalla frazione Pallone alla Fontana del Duca, mentre venerdì 28 settembre e lunedì 1 ottobre sono previsti momenti più specifici organizzati con e per i ragazzi delle scuole locali.

Per quanto riguarda la giornata di sabato 29, si parte alle ore 9.30 presso il parcheggio vicino al passaggio a livello al Pallone, all’inizio di Strada Piangoli. Una passeggiata ecologica verso la Fontana del Duca finalizzata alla pulizia della strada e dell’area pic-nic in prossimità dello storico fontanile, un momento di confronto e azione, reso possibile anche alle molte associazioni del territorio sensibili alle tematiche ambientali.

“Il Comune di Vitorchiano – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – vuole mantenere alta l’attenzione sui temi ambientali che restano tra i principali della sua attività amministrativa e un’iniziativa come ‘Puliamo il mondo’ è sempre un’occasione importante per la pulizia, la tutela e, soprattutto, la valorizzazione del territorio. Un grande ringraziamento quindi a Legambiente e a tutti i vitorchianesi, grandi e piccoli, che verranno a dare una mano; un ringraziamento speciale, inoltre, a tutte le associazioni di volontariato e sportive pronte a contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa“.

COMUNE DI VITORCHIANO