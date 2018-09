Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 26/09/2018

Viterbo

Giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Precipitazioni assenti. Temperature comprese tra +9°C e +23°C

Lazio

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni al mattino. Bel tempo anche al pomeriggio e in serata con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito.

Nazionale



Bel tempo al Nord Italia con sole prevalente al mattino specie sui settori occidentali, cieli poco nuvolosi al pomeriggio su tutte le regioni per nubi alte in transito, nessun fenomeno associato. Tempo stabile anche in serata e nottata. Giornata di bel tempo anche al centro Italia con sole prevalente al mattino salvo innocui addensamenti sulle Marche e Abruzzo. Sereno anche al pomeriggio e in serata salvo innocue velature in transito. Tempo localmente instabile sulla Sicilia, Calabria e Puglia meridionali con locali e brevi piogge. Bel tempo sulle restanti regioni meridionali per tutto l’ arco della giornata con sole prevalente. Temperature stabili o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.