Narni, ripartono attività ludoteca

NewTuscia – NARNI – Sarà aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, all’istituto Beata Lucia, dalle 16 alle 18, lo spazio bambini “Ludoteca e…dintorni” che inizierà il 1° ottobre. Ne dà notizia l’amministrazione comunale che per il sesto anno consecutivo offrirà attività di gioco, socializzazione e, su richiesta, di aiuto-compiti a favore di bambini dai 3 agli 11 anni.

Per partecipare alle attività, informano Comune e Beata Lucia, è sufficiente fare l’iscrizione in ludoteca versando un contributo simbolico di 2 euro ad apertura per ogni bambino. Sarà inoltre nuovamente attivato il “Piedibus”, il servizio gratuito di accompagnamento da parte del personale della ludoteca dalle scuole dell’infanzia “San Bernardo” e primaria “A. e G. Garibaldi” fino ai locali di Piazza Galeotto Marzio, sede dello spazio giochi. Insieme alle attività di gioco libero, grafico-pittoriche e ai giochi da tavolo, inizieranno i preparativi e il laboratorio tematico in vista della Festa di Halloween.

“Ludoteca e… dintorni – spiegano gli organizzatori – è un servizio pubblico, aperto a tutti e che prevede la partecipazione diretta dei genitori i quali possono frequentarlo insieme ai propri figli, e che, se richiesto, offre ai bambini in età scolare anche l’opportunità di fare i compiti scolastici seguiti dalle animatrici e dagli studenti del Liceo Scienze Umane dell’Istituto Gandhi”.