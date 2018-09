Monterosi, domani c’è la Lupa Roma a Rocca Priora. Frasca: “Serve concentrazione e concretezza”

NewTuscia – MONTEROSI – Non c’è nemmeno il tempo di cullarsi sugli allori delle due vittorie in campionato perchè il Monterosi Fc torna di nuovo in campo. Mercoledì pomeriggio ore 15.00 i ragazzi di mister Mariotti saranno di scena a Rocca Priora contro la Lupa Roma, gara valida per il turno infrasettimanale della terza di campionato.

Le due squadre si sono affrontate anche un mese fa in occasione del primo turno di Coppa Italia. Vinsero i biancorossi al Martoni per 3-1 ma poi sappiamo tutti come sono andate le cose. Un motivo in più per battere la squadra di Amelia per la seconda volta (per i giallorossi un punto in due partite) e provare ad allungare in classifica su qualche concorrente diretta.

Mariotti ha messo sotto torchio la squadra per due giorni consecutivi, al tecnico romano non è piaciuto l’atteggiamento di approccio alla gara col Budoni. Concentrazione alta come pretende uno dei migliori in campo domenica scorsa, il portiere Valerio Frasca: “Bisogna entrare in campo molto meglio di come l’abbiamo fatto col Budoni e ripartire da quel secondo tempo dove abbiamo fatto le cose non benissimo ma molto meglio del primo. La Lupa Roma? Il campionato è un’altra storia. Avranno fatto tesoro degli errori commessi in quella gara. Il girone ancora non ha dimostrato i suoi valori”.

Valerio Frasca però è uno che bada al sodo e punta dritto alla concretezza: “I primi sei punti non li ricorderà più nessuno fra qualche settimana. E’ un buon viatico perchè ti danno morale ed entusiasmo ma senza un pizzico di continuità non serviranno a nulla. Ora dobbiamo pensare ad ottenere il massimo dalle prossime due gare di domani e domenica perchè poi inizieranno gli scontri diretti”.

Ufficio Stampa Monterosi Fc

Alessio Fratini