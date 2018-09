Lazio: Balsi (M5s), stop geotermia grazie emendamento 5 stelle

NewTuscia – ROMA – “Alle 3:40 della mattina si discute in aula di geotermia e viene approvato l’emendamento del M5S che sospende le procedure amministrative per il rilascio dei permessi di ricerca riguardanti le risorse geotermiche ad alta e media entalpia. Le procedure sono sospese in attesa della redazione della carta idro-geotermica regionale e del Piano energetico per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Sono soddisfatta di questo risultato frutto di una costante collaborazione ed ascolto delle istanze di comitati e cittadini preoccupati per il territorio e l’ambiente. Rispetto ad una settimana fa, una vera e propria inversione di rotta dell’aula su un tema estremamente delicato e necessario di adeguati approfondimenti tecnici e scientifici.” Così in un post Facebook la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lazio Silvia Blasi.