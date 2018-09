Giovedì 27 settembre workshop su marchi territoriali e di qualità

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio Viterbo organizza giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 9,30, il seminario su “DOP/IGP, Marchi Geografici, Marchi Collettivi e Marchi di certificazione” finalizzato a fornire una sorta di bussola per orientarsi tra le diverse forme di appropriazione e/o gestione dei nomi dei luoghi (toponimi).

I toponimi costituiscono spesso un patrimonio immateriale inestimabile. Talvolta si possono appropriare liberamente (ed è il caso dei marchi geografici), in altri casi l’appropriazione è vincolata a norme di diritto pubblico molto stringenti come nel caso delle Denom

inazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP). In altri casi ancora, possono coesistere iniziative simili basate sullo stesso topónimo, così come avviene per i marchi collettivi. Si tratta di normative dove si intersecano interessi pubblici e privati il cui bilanciamento non sempre è ottimale e dove si possono ottenere risultati solo se si ha la piena consapevolezza dei titoli in possesso e se si è in grado di creare un efficace sistema di tutela e valorizzazione del topónimo.

Nel corso del workshop si passerà in rassegna la normativa sulle DOP e le IGP in ambito alimentare, la normativa sui marchi, individuali, collettivi e di certificazione e sulle indicazioni geografiche contenute nel Codice della Proprietà

Industriale e nel Regolamento 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea.

Interverranno al workshop: Federica Ghitarrari, dirigente Area servizi amministrativi e tutela del mercato della Camera di Commercio Viterbo, ed Emanuele Montelione, avvocato e consulente in proprietà Industriale.

Al termine sono previsti, fino alle ore 14, incontri one-to-one con l’esperto (per prenotare l’appuntamento inviare mail a ufficio.brevetti@vt.camcom.it esponendo brevemente la questione da sottoporre e i propri contatti).

La partecipazione è gratuita.

Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza alla mail: ufficio.brevetti@vt.camcom.it

L’evento è accreditato da: Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo, Ordine degli Avvocati di Viterbo, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Per ulteriori informazioni: Servizio Regolazione del Mercato – Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234400 – 0761.2344440.