Comune di Marino, cucciolo cerca casa

NewTuscia – MARINO – Massima condivisione in zona Marino, Ciampino e zone limitrofe, questo maschietto è stato recuperato vagante al KM. 9/10 della Via Dei Laghi nel comune di Marino, la sera del 20 Settembre 2018 ed avviato in canile sanitario la mattina del 21 Settembre 2018 nel Comune di Ciampino. Il cagnolino è privo di microchip.

Chiunque lo riconosca come cane padronale, è pregato di recarsi presso il Canile sanitario sito in Via Nettunense 73/A – 069310208