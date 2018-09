Arrone, fondi per oltre 500mila euro su due strade comunali

NewTuscia – ARRONE – L’amministrazione comunale ha approvato due progetti per la sistemazione e l’ammodernamento di altrettante strade comunali. Si tratta della strada di Colle Alvano e della strada di Castiglioni Alto sulle quali saranno effettuati interventi per il miglioramento della pavimentazione e la messa in sicurezza.

Per la strada di Colle Alvano è prevista una spesa di oltre 181mila e 400 euro, mentre per quella di Castiglioni Alto l’importo è stato fissato in circa 328mila e 300 euro. Entrambi i finanziamenti provengono dal Psr della regione Umbria, co una compart5ecipazione minore del Comune.