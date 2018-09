Al via il semestre in azienda per gli studenti Unitus

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina ad Orvieto, presso la sede centrale di Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo innovativo di servizi digital, alla presenza del rettore Alessandro Ruggieri e del fondatore della società, Luca Tomassini, è stato avviato il semestre in azienda per gli studenti del II anno del corso di laurea in Marketing e qualità.

Presenti il Presidente del corso di Marketing e Qualità, Barbara Aquilani, e i docenti Alessio Maria Braccini, Michela Piccarozzi e Cecilia Silvestri che seguiranno gli studenti nel semestre. Il rettore ha sottolineato l’importanza del semestre in azienda quale opportunità, per gli studenti, di applicare concretamente quanto appreso in aula.

I corsi coinvolti sono Marketing Internazionale, Qualità e Relazioni con il Cliente e Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali.

Il Presidente di Vetrya Luca Tomassini ha ribadito la valenza della proficua collaborazione, alla base del rapporto costruito con l’Università, facendo notare come siano ormai numerosi gli studenti Unitus che lavorano nella sua azienda. A seguire, sono stati illustrati i temi dei progetti che gli studenti (II anno di Marketing e Qualità) saranno chiamati a sviluppare durante il semestre.

L’Ateneo mette a disposizione un autobus per il trasferimento degli studenti dalla sede del Dipartimento alla sede di Vetrya, presso Orvieto.

La mattinata si è conclusa con la visita della struttura.