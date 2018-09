Viterbo. “Cena al buio” all Ristorante “Il Marrugio”

NewTuscia – VITERBO – L’evento “Cena al buio” si terrà presso il Ristorante “Il Marrugio”, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 20:00.

Si tratta di una iniziativa presente già da tempo sul territorio italiano, per Viterbo è la seconda edizione. Si tratta di trovarsi a mangiare completamente al buio. Un’esperienza divertente, destabilizzante, illuminante… da provare!! Per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero che trovate in calce alla locandina.

Il Presidente Provinciale UICI Viterbo

Elena Dominici