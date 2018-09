Sutri, allargamento isola pedonale

NewRTuscia – SUTRI – Tra domani e dopodomani nel centro storico di Sutri sarà invertita la viabilità in via Roma, via Veneto e piazza San Francesco. Questo è stato voluto direttamente dal sindaco Vittorio Sgarbi, per creare una prima area pedonale ampliata e migliorare la viabilità all’interno del centro storico per una fruibilità maggiore della stessa città all’interno del centro.

La nostra redazione era presente a Palazzo Doebbing durante la conferenza in cui Sgarbi ha risposto alle critiche e alla censura richiesta per i nudo maschili all’interno del Palazzo da poco inaugurato. Il 27 del mese inoltre verrà a Sutri Silvio Berlusconi per dare voce alla presentazione dell’intitolazione di una via.

Daremo notizie più dettagliate nei prossimi giorni.