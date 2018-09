Corsi di attività motoria terza età, al via le iscrizioni

NewTuscia – VITERBO – Corsi di attività motoria rivolti alla Terza Età, al via le iscrizioni per l’anno 2018/2019. I corsi, che rientrano nell’ambito delle iniziative rivolte alla terza età, promosse dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Viterbo, sono organizzati in collaborazione con l’Accademia di Cultura Sportiva di Roma e partiranno dal prossimo mese di ottobre. Gli istruttori dell’Accademia, sabato 29 settembre, dalle 9 alle ore 12.30, terranno una giornata sportiva dimostrativa gratuita presso la palestra di via Beata Maria de Mattias 3/a. Per tutte le informazioni e le iscrizioni ai corsi si può contattare il numero verde 800 200625 o recarsi presso la struttura sportiva sopra indicata nei seguenti giorni e orari: venerdì 29 settembre dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì 26 settembre dalle ore 15 alle ore 18.

“Anche quest’anno l’assessorato ai Servizi Sociali, nell’ambito delle Politiche per la Terza Età, è riuscito ad attivare i corsi di attività motoria – ha spiegato l’assessore Antonella Sberna -. Un’attività molto apprezzata e seguita da tantissime persone che l’anno scorso ha fatto registrare ben 450 iscritti, i quali, con entusiasmo e impegno, hanno seguito assiduamente le lezioni. Grazie a questo progetto, i nostri anziani, oltre ai benefici derivanti dall’attività fisica, saranno seguiti da un team di esperti anche dal punto di vista medico, con test periodici per valutare costantemente i progressi che questo tipo di attività produce nella totalità della persona e per fare in modo che il percorso seguito sia di giovamento a tutto il fisico. Non ultimo, questi corsi rappresentano un sano momento di aggregazione”.

Comune di Viterbo