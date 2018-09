Vittorio Sgarbi, il ruolo della polizia municipale riacquisti la sua dignità

NewTuscia – SUTRI – Vittorio Sgarbi: Riportare al suo vero significato l’immagine e la funzione della polizia municipale. Troppe volte nel corso degli anni questo termine è stato sostituito da quello di polizia locale, aggettivo così riduttivo, che da l’idea di un organo limitato con cui gli stessi vigili urbani hanno imparato ad autodefinirsi.

Locale e municipale sono diventati sinonimi, non solo come termini legislativi, ma soprattutto come concezione della funzioni lavorative: i vigili, la polizia il cui compito più ingrato è quello di fare multe, dovrebbe tornare ad assumere il suo ruolo primario e la dignità dell’ufficio.

Muicipium, derivante dall’unione dei termini latini munera capere, significa assumere i doveri, gli obblighi, l’esatto opposto delle dannose e privilegiate immunità che logorano il tessuto comunitario.

Fonti: Sgarbi quotidiani