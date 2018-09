Terni festival internazionale della creazione contemporanea spostato al Centro arti opificio siri

Eclissi (Welcome to the new planet di Parasite 2.0), a causa di ragioni non dipendenti dalla nostra volontà , NON sarà in Piazza Tacito ma si sposterà al CAOS – Centro arti opificio siri.

Oggi diamo vita ad una lunga eclissi, in cui voci e azioni degli artisti invitati si confondo, creano uno spazio multi-prospettico e immaginano il futuro. Lo facciamo in Welcome to the new planet di Parasite 2.0, uno “spazio altro” dove sperimentare nuovi linguaggi e abbracciare alternative.

Vi ricordiamo il programma di oggi pomeriggio al CAOS| dalle h 15:30: Andy Field | Cristina Rizzo | Danae Theodoridou| Livia Massarelli e Anna Borini| Menoventi| Opera Bianco | Silvia Costa| Stranivari